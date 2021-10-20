İstanbul 1 Nolu Barosu'nda üye sayısının yüzde 15'iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini 'omurgasız' ilan etti

İstanbul 1 Nolu Barosu yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Genel Kurul'da tarihin en düşük düzeyinde oy kullanıldı. Avukatların yüzde 51'i sandığı protesto etti. 19 yıldır yönetimde olan 'Önce ilke' adlı grubun adayı Mehmet Durakoğlu, bir kez daha başkan seçildi.

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Üyelerin yüzde 51'i sandık başına gitmedi

Ancak üyelerin yarısından çoğunun sandık başına gitmediği oylamada, oy kullananların ise yalnızca yüzde 31'inin desteğini alabilen Durakoğlu'nun meşruiyeti tartışma konusu oldu. 8 bin 137 oy alabilen Mehmet Durakoğlu, 'zafer' konuşmasında rakiplerine yönelik ağır ifadeler kullandı.

"Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık"

Durakoğlu'nun "İstanbul Barosu'nda yönetiminde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Kale burada dimdik durmaktadır bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" sözleri 1 Nolu Baro'da krize neden oldu.

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