Gündem İstanbul 1 Nolu Barosunda üye sayısının yüzde 15iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini omurgasız ilan etti
POLİTİKA

İstanbul 1 Nolu Barosu'nda üye sayısının yüzde 15'iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini 'omurgasız' ilan etti

Sık sık teröre destek haberleriyle gündeme gelen İstanbul 1 Nolu Barosu, tartışmalı bir seçime sahne oldu. Baro tarihinde en düşük katılımla gerçekleşen oylamada, her iki avukattan biri sandığa gitmedi. Üyelerin protesto ettiği, yüzde 51'inin oy kullanmadığı seçimde, geçerli oyların yüzde 31'ini alan Mehmet Durakoğlu 'Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık' sözleriyle zaferini ilan etti.

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Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
İstanbul 1 Nolu Barosunda üye sayısının yüzde 15iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini omurgasız ilan etti
İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu (arşiv).

İstanbul 1 Nolu Barosu yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Genel Kurul'da tarihin en düşük düzeyinde oy kullanıldı. Avukatların yüzde 51'i sandığı protesto etti. 19 yıldır yönetimde olan 'Önce ilke' adlı grubun adayı Mehmet Durakoğlu, bir kez daha başkan seçildi.

Hukuk tanımayan Baro
GÜNDEM
Hukuk tanımayan Baro

Üyelerin yüzde 51'i sandık başına gitmedi

Ancak üyelerin yarısından çoğunun sandık başına gitmediği oylamada, oy kullananların ise yalnızca yüzde 31'inin desteğini alabilen Durakoğlu'nun meşruiyeti tartışma konusu oldu. 8 bin 137 oy alabilen Mehmet Durakoğlu, 'zafer' konuşmasında rakiplerine yönelik ağır ifadeler kullandı.

DHKP-C yandaşları Timtik için slogan attı: Katil devlet hesap verecek
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DHKP-C yandaşları Timtik için slogan attı: Katil devlet hesap verecek
Terör örgütü DHKP-C üyesi olmaktan hüküm giyen ve başlattığı eylemde ölen Ebru Timtik için adli tıp önünde bir grup toplandı. Örgüt yandaşları, Timtik için 'Katil devlet hesap verecek' sloganı attı.


"Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık"

Durakoğlu'nun "İstanbul Barosu'nda yönetiminde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Kale burada dimdik durmaktadır bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" sözleri 1 Nolu Baro'da krize neden oldu.

Genel kurulda teröre destek
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Genel kurulda teröre destek

  • Teröre destekle gündeme geldi
  • İstanbul 1 Nolu Barosu sık sık teröre destek haberleriyle gündeme geliyor. DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in posterinin asıldığı baro, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'tahliye' çağrılarına sahne oldu.

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