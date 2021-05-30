Hukuk tanımayan Baro

Avukatların daha şeffaf bir çatı altında yapılanması maksadıyla 29 Eylül 2020’de resmen kurulan İstanbul 2 No.’lu Barosu, şifre kriziyle karşı karşıya. Adliyelerde avukatların kullanımı için tahsis edilen bilgisayarlar, İstanbul Barosu’nca hukuka aykırı şekilde şifrelendi. İstanbul 2 No.’lu Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız, “Baro odalarındaki bilgisayarlar, adliyelerin kurulması aşamasında Barolar Birliği’nden sağlanan kaynaklarla, bizlerden toplanan aidatlarla alındı. Tüm avukatların eşit şekilde yararlanması gerekiyor. Ancak İstanbul Barosu bu eşitliği hiçe sayıyor” dedi.

BİLGİSAYARLARA ŞİFRE

Aynı ilde ikinci baronun kurulabileceğine ilişkin mevzuat çalışmaları esnasında Avukatlık Kanunu’nda yapılan mevzuat değişikliğine göre, mevcut baro odalarının yönetimini Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) devralması gerektiğini belirten Yıldız, defalarca TBB’ye başvurmalarına rağmen hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Daha sonra ilgili mevzuatın uygulanması için adliyelerin idare ve yönetiminden sorumlu savcılıklara başvurduklarını anlatan Yıldız, “Görüşmeler sürerken İstanbul Barosu Çağlayan ve Anadolu Adliyesi’nde baro odalarındaki bilgisayarlara şifre koydu” dedi.

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Gönül Yıldız

2 BİN 300 AVUKAT MAĞDUR

Bilgisayarlara sadece İstanbul 1 No.’lu Barosu’nun kendi üyelerinin “baro.net” numarasına sahip avukatların giriş yapabildiğini söyleyen Yıldız, başka hiçbir avukatın bu bilgisayarları kullanamadığını belirtti: “1,5 aydır olayın çözülmesi için uğraşıyoruz. Konuyla ilgili hem Adalet Bakanlığı hem de TBB’ye tekrar başvurduk. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 1 No.’lu Baro’ya ‘Tüm masraflarınızı karşılayacağız, bilgisayarların kullanımını açın’ demiş. Şehir dışından gelen avukatların bilgisayar kullanımına izin verildi, bizim 2 bin 300 avukatımız hala mağdur.”

ASLOLAN AVUKAT

Mehmet Durakoğlu

Pandemi sebebiyle adliyelerde sadece 1’er tane nöbetçi baro odası bırakılıp diğer odaların kapatıldığını anlatan İstanbul 2 No.’lu Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız, “17 günlük tam kapanmada İstanbul 1 No.’lu Barosu’na üye avukatlar, nöbetçi baro odalarının kalabalık olduğunu belirterek bizim temsilciliklerimize geldi. Hepsini misafir ettik. Bizim baromuz açısından aslolan avukat, varoluş amacımız mesleğin ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek, mesleği daha iyi şartlarda ifa edilebilir hale getirmek” dedi. İstanbul Barosu’nun 6 Haziran’da seçim yapacağını hatırlatan Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’na da tepki gösterdi: “Şimdiye kadar avukatların hak ve hukukunu koruyacak hiçbir faaliyet yapmadığından, bizim baromuza üye avukatların hakkını gasp ederek kendisine seçim yatırımı yapıyor. Zulümle abad olanın, ahiri berbad olur.”

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