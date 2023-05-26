İstanbul 2. Bölge'den milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde İstanbul’dan milletvekili olmaya hak kazananlara, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda mazbatalar teslim edilmeye devam ediyor.

Partililerle geldiği İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve İl Başkanı Mustafa Doğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yeniden Refah Partimiz kendi gücüyle seçime girerek beş milletvekili çıkardı"

Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin TBMM'de temsil edilme hakkı kazanmasından bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Meclis'te ülkemiz, devletimiz, milletimiz için, İslam alemi ve insanlık için en hayırlı hizmetleri yapmayı Cenabı Allah bizlere nasip eylesin. Tabii burada önemli diğer bir husus, Yeniden Refah Partimizin başka partilerin listesinden değil kendi gücüyle, kendi listesiyle seçim bölgelerinde seçime girerek, bu 5 milletvekilini çıkarmaya hak kazanmış olmasıdır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın seçimlerde başarı gösterdiğini ve TBMM'de çoğunluğun açık farkla sağlandığını ifade eden Erbakan, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğine inandıklarını söyledi.

"Milli Görüş’ün Meclis'e girmesi demek hemen arkasından iktidara yürümesi manası taşıyor"

Erbakan, Milli Görüş'ün 1969'da Meclis'e girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

''Merhum Erbakan hocamız Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi, ardından 1973’te bir sonraki seçimde Milli Görüş iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrası 1991’de yine Milli Görüş, Refah Partisi’yle, bir ittifakla yeniden Meclis’e girdi. Bundan sonra yapılan ilk seçimde 95’te birinci parti oldu ve 96’da iktidar oldu. Dolayısıyla Milli Görüş’ün Meclis'e girmesi demek, hemen arkasından iktidara yürümesi manası taşıyor. Milli Görüş tarihi bunu açık bir şekilde gösteriyor.''

"28 Mayıs’ta milletimiz son noktayı koyacak"