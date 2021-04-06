Gündem İstanbul Arnavutköyde yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı
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İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

İstanbul Arnavutköy'de, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarptığı iki kadın yaralandı. O sırada bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları hastaneye kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Arnavutköyde yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı
Kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına taksi çarptı.

İstanbul'daki kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin E.'nin kullandığı 34 TCV 28 plakalı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı. Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti.

Kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına taksi çarptı.
Kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına taksi çarptı.

O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı.

Kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına taksi çarptı.
Kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına taksi çarptı.

Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı.
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