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İstanbul Esenyurt'ta durağa giren İETT otobüsüne kamyonet çarptı

İstanbul Esenyurt'ta durağa girmeye çalışan İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kazada, yolcular panikle dışarıya çıktı.

13:48 - 14/03/2024 Perşembe
DHA
Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı.
Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı.

Esenyurt'taki kaza, saat 10.30 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Melih K. idaresinde bulvar üzerinde seyir halindeki 34 JTK 44 plakalı cam yüklü kamyonet, yolcu almak için durağa doğru manevra yapan Arif Samet E. idaresindeki 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki camlar İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Kazada, panikleyen yolcular otobüsten hızla indi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kamyonet sürücüsüne alkol testi yaptı. Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

#İstanbul
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