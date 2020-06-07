Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Esenyurtta İSKİ borusu patladı Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'daki olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA
Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü: İSKİ kamyoneti yola saplandı
GÜNDEM
Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü: İSKİ kamyoneti yola saplandı

Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu.

DHA
Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı.

Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı
GÜNDEM
Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı
GÜNDEM
Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul'daki olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı.
Title
Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Title
Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi diye konuştu.
Title
Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Title
Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Kadıköy'de İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları sırada atık su borusunu patlattı
OYNAT 00:00
Kadıköy'de İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları sırada atık su borusunu patlattı
Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde İSKİ ekipleri atık su borusunu patlattı. Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa mahallelerinde sular kesilirken olaya tepki gösteren vatandaşlardan biri, '30 senedir buradayım. Ben böyle bir şey görmedim' dedi.



Abone Ol Google News
Bitliste yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
İstanbullunun çilesi bitmiyor

İstanbullunun çilesi bitmiyor

​Yine İSKİ borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediyeler CHPli vekillerin çiftliği mi?

Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

​Lise mezunu Erdem'e 'özel eğitim' şirketi yöneticiliğinden maaş.
Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Taviz sözü alan ​Anastasiadis'in gözü kulağı seçimlerde.
Rezaletin fotoğrafı

Rezaletin fotoğrafı

​​Caddebostan Sahili'nde kalabalıktan geriye çöplük kaldı.
Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçede halk uyarıldı.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji 4 il için uyarı yayınladı.
Maaşını<br>onlara harcıyor

Maaşını
onlara harcıyor

Yasemin Öğretmen'den vatandaşlara çağrı var.
Trump 10 bin<br>asker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Fenerbahçe <br>ile görüştük

Fenerbahçe
ile görüştük

Teknik direktörlük için sürpriz isim gündeme geldi.
Çarklar yeniden<br>tam güç dönüyor

Çarklar yeniden
tam güç dönüyor

​"Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz."
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Sıla hasreti tedbirlerle sona eriyor.
Libya'da<br>zafer coşkusu

Libya'da
zafer coşkusu

​Trablus'ta halk ordunun zaferlerini kutladı.
Amerika şiddet üzerine kurulu

Amerika şiddet üzerine kurulu

​Siyahi aktivist Barron, ABD gerçeğini anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.