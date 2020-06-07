Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İstanbul'daki olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

GÜNDEM Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü: İSKİ kamyoneti yola saplandı

Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu.

DHA Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı.

GÜNDEM Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

GÜNDEM Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

FOTOĞRAF 11 İstanbul'daki olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi diye konuştu. Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti. Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.



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OYNAT 00:00 Kadıköy'de İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları sırada atık su borusunu patlattı Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde İSKİ ekipleri atık su borusunu patlattı. Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa mahallelerinde sular kesilirken olaya tepki gösteren vatandaşlardan biri, '30 senedir buradayım. Ben böyle bir şey görmedim' dedi. BiP'te paylaş

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