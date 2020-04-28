Beylikdüzü'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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