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İSTANBUL

Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler

Kağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için yakılan ateş kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı. Yangında kamyonetten geriye demir yığını kalırken iki otomobilde de hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haberleri: Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler
Isınmak için yakılan ateşte 1 kamyonet küle döndü, 2 otomobil hasar gördü

Olay saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü.

DHA

Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 34 YM 8982 ve 34 NR 1176 plakalı otomobillere sıçradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki 34 NR 1176 plakalı otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerinden uzaklaştırılan otomobilde hasar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan'da ilginç kaza: Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı
FOTOĞRAF 6
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Kaza Eyüpsultan, Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 BZ 987 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek, hafif şekilde yaralandı.
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Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Aykut Örnek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer yaralı Osman Volkan Gül ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.
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Polis ekipleri ikinci bir kaza oluşmaması için yolda önlem aldı. Askıda kalan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi.
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Kaza sonrası devrilme riski bulunan aydınlatma direğinin etrafında itfaiye ekipleri önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası araçta bulunan kişilerden hangisinin sürücü olduğunu araştırdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eyüpsultan'da ilginç kaza: Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.


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