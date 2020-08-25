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Gündem Mimar Sinanın yaptığı köprünün hali içler acısı Sineklerin üreme yerine döndü
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü

Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü

Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı ‘Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü. İki kıyısında bulunan otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor. Köprününün ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz.” dedi.

Haber Merkezi DHA
Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.
Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan’ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.

Asırlık tarihi yapı çöplüğe döndü
HAYAT
Asırlık tarihi yapı çöplüğe döndü

Bölgede yükselen dev binaların hemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda.

Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor. İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor.

Fatih'te tarihi sarnıç çöplüğü döndü
HAYAT
Fatih'te tarihi sarnıç çöplüğü döndü

Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda. Fabrikaların atığı var, rüzgar işyerlerine kadar geliyor. Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz.”

Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

Köprü ve çevresi çöplüğe dönmüş durumda.

Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü
FOTOĞRAF 12
Title
D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan’ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.
Title
Bölgede yükselen dev binaların hemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda.
Title
Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor.
Title
İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor.
Title
Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda. Fabrikaların atığı var, rüzgar işyerlerine kadar geliyor. Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz.”
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Title
Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü
Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan Mimar Sinan'ın yaptığı 'Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü. İki kıyısında bulunan otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor. Köprününün ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz.” dedi.


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