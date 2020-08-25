İstanbul haberleri: Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü Mimar Sinan’ın yaptığı köprünün hali içler acısı: Sineklerin üreme yerine döndü Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı ‘Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü. İki kıyısında bulunan otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor. Köprününün ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz.” dedi.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2020, 10:11 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020, 10:12 DHA