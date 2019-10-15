Gündem Yerde 13 bin dolar buldu Dükkana teslim etti
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Yerde bulduğu 13 bin dolar bulunan paketi sahibi bulunsun diyerek dükkana teslim etti

Yerde 13 bin dolar buldu: Dükkana teslim etti

Kartal’daki bir kuyumcunun önünde düşürülen içi para dolu paketi bulan genç kadın, paketi sahibinin bulunması için kuyumcuya teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı düşüren yaşlı vatandaşı tespit eden kuyumcu çalışanları, sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı. 13 bin dolarlık paketin sahibi, paranın bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi IHA
Kuyumcu çalışanları, sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı.
Kuyumcu çalışanları, sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı.

Kartal’ın en işlek caddelerinden birinde kuyumculuk yapan Fatih Esin’in dükkanının önünden geçen genç kadın, içi para dolu bir paket buldu.

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Her yerde arıyordu: 11 gün sonra teslim etti

Yerdeki paketi görünce önce alıp almamakta tereddüt yaşayan genç kadın, paketi aldıktan sonra Fatih Esin’in dükkanına getirerek sahibinin bulunmasını rica etti.

Genç kadın bulduğu parayı kuyumcuya teslim etti.

Sosyal medyadan duyurdular

Genç kadının hemen dükkandan ayrılması üzerine Fatih Esin ve iş yeri çalışanları, sosyal medyadan olayı duyurma kararı aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen kuyumcu çalışanları, genç kadının paketi yerden aldığı andan geriye doğru giderek, paketi düşüren vatandaşı belirledi.

İçinde 13 bin dolar bulunan paketi ‘Sahibi bulunsun’ diyerek dükkana teslim etti
OYNAT 00:00
İçinde 13 bin dolar bulunan paketi ‘Sahibi bulunsun’ diyerek dükkana teslim etti
Kartal'daki bir kuyumcunun önünde düşürülen içi para dolu paketi bulan genç kadın, paketi sahibinin bulunması için kuyumcuya teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı düşüren yaşlı vatandaşı tespit eden kuyumcu çalışanları, sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı. 13 bin dolarlık paketin sahibi, paranın bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.


Bir yandan da sosyal medyadaki çalışmayı sürdüren Fatih Esin, bir süre sonra parayı düşüren 75 yaşındaki vatandaşın dükkanına gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Kuyumcu çalışanlarına para bırakmak istedi

Yanında 13 bin dolarlık banka dekontunu da getiren vatandaş, kuyumcu çalışanlarına bir miktar para bırakmak istedi. Çalışanların bunu kabul etmemesi üzerine yaşlı adam, paketi bulan genç kadına verilmesi isteğiyle kuyumcuya bir miktar para bıraktı. Ayrıca emekli doktor olduğu öğrenilen vatandaşın, usulen bir ihtiyaç sahibine paradan bir miktar sadaka verdiği öğrenildi.

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Paranın sahibi usulen parayı bulanlara ücret ödemek istedi.

Olayı anlatan kuyumcu dükkanı sahibi Fatih Esin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Sabah saatlerinde yoldan geçen biri para düşürüyor ve genç bir kız parayı bulup getiriyor. Para zarfın içindeydi. Dükkana geldi, ‘Ben mağazanızın önünde bir poşet buldum’ dedi ve çekip gitti. Biz de açtık poşeti ve baktık ki içinde bir deste dolar var. Yaklaşık olarak 13 bin dolardı. Bunu nasıl buluruz diye düşünürken sosyal medyaya düştü bu olay. Kamera görüntülerine baktık ve sahibini tespit ettik. Sahibini de dekontuyla beraber geldi. Sabah bankadan çekmiş. Miktar doğruydu ve daha da önemlisi, zarfın üzerindeki numarayı da biliyordu. Kamera görüntüsündeki kişi de oydu. Biz de emniyet yetkililerinin kontrolünde parayı teslim ettik.”

Parayı düşüren kişinin emekli bir doktor olduğunu söyleyen Fatih Esin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • “Dalgınlıkla düşürmüş parayı. Teslim edince sevindi. İşin ilginç tarafı, usulen bir miktar para vermek istedi. Biz kabul etmedik. Kabul edecek olsak paranın tamamını kendime alırdım. Ama kardeşim, ‘Bu paranın birine bir sadakası olsun, birine biraz para ver’ dedi. O da yoldan geçen birine bir 100 dolar, bir de bizden bir şey rica etti. Parayı bulan kızı bulabilir misiniz diye bir 100 dolar da ona bıraktı.
  • Fazla vermek istedi ama almadım. Böylece paranın gerçek sahibini bulmuş olduk. İyi günlerde harcasın. Bunlar normal şeylerdir. İnsanlar dalgın olabiliyor. Benim yaptığım da gayet normal bir şey. Zaten paranın sahibi ben değilim. Sadece paranın gerçek sahibinin bulunması için çaba gösterdim ve bulunmasının gururunu yaşıyorum. Bulan genç kadın paketi bıraktı ve hemen gitti. Yaklaşık 80 bin lira para vardı. Paketin içini gördü mü, para olduğunu biliyor muydu, bilmiyorum. Ben asıl o genç kıza teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürü hak eden bence odur.”
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