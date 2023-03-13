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İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için topladıkları 610 bin lirayı AFAD'a gönderdi

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi taksiciler, aralarında düzenledikleri bağış kampanyası ile topladıkları 610 bin lirayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gönderdi. Toplanan yardımı AFAD hesabına Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can aktardı.

18:03 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Fahrettin Can

Fahrettin Can

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi taksiciler, aralarında düzenledikleri bağış kampanyası ile topladıkları 610 bin lirayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gönderdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yardımları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı taksicileri de aralarında düzenledikleri yardım kampanyasında topladıkları 610 bin lirayı AFAD'ın hesaplarına gönderme kararı aldı.

Toplanan yardımı AFAD hesabına aktaran Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kooperatif olarak, asrın felaketinin ardından düzenlenen yardımlara elimizden geldiği kadar katılmak istiyoruz. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Afetzedelerimizin yaralarını bir şekilde saracağız. Önemli olan devletimizin ayakta kalması, yıkılmaması. Kooperatif olarak depremzedelerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Devletimizin de emrindeyiz. Kooperatifimizin üyeleri ve yöneticileri olarak 610 bin liralık bağış topladık. Bu parayı AFAD'ın hesabına yatıracağız. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı afetzedeler için kullanmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada bölgedeki sıkıntıları tek tek dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat sayısının 48 bini, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir başka ülke olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Birkaç kötü söz, provokasyon dışında kalplerimizi ve ellerimizi birleştirerek ortak geleceğimize döndük. Ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahaleleri yürüttü. Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin." dedi.


#İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için topladıkları 610 bin lirayı AFAD'a gönderdi
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