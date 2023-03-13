İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için topladıkları 610 bin lirayı AFAD'a gönderdi

"Kooperatif olarak, asrın felaketinin ardından düzenlenen yardımlara elimizden geldiği kadar katılmak istiyoruz. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Afetzedelerimizin yaralarını bir şekilde saracağız. Önemli olan devletimizin ayakta kalması, yıkılmaması. Kooperatif olarak depremzedelerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Devletimizin de emrindeyiz. Kooperatifimizin üyeleri ve yöneticileri olarak 610 bin liralık bağış topladık. Bu parayı AFAD'ın hesabına yatıracağız. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı afetzedeler için kullanmaya devam edeceğiz."