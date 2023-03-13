İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için topladıkları 610 bin lirayı AFAD'a gönderdi

Fahrettin Can
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi taksiciler, aralarında düzenledikleri bağış kampanyası ile topladıkları 610 bin lirayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gönderdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yardımları devam ediyor.
İstanbul Havalimanı taksicileri de aralarında düzenledikleri yardım kampanyasında topladıkları 610 bin lirayı AFAD'ın hesaplarına gönderme kararı aldı.
Toplanan yardımı AFAD hesabına aktaran Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, yaptığı açıklamada şunları söyledi: