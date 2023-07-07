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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 24 saat sürecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

16:04 . 7/07/2023 Cuma
IHA
Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.

Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.
#İstanbul Valiliği
#Hava durumu
#Meteoroloji
1 saat önce
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