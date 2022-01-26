Gündem İstanbul için yeni karlı hava dalgası yolda Şubat ayının ilk haftası geri geliyor
İSTANBUL

İstanbul için yeni karlı hava dalgası yolda: Şubat ayının ilk haftası geri geliyor

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken İstanbul'da ise yağışın perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da karın yerini yağmura bırakacağı ifade edilirken yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ise yolda. Meteoroloji uzmanları yeni sistemin Şubat ayının ilk haftasında Marmara bölgesini etkisi altına almasını bekliyor. İşte 26 Ocak hava durumu ve yapılan son değerlendirmeler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul için yeni kar uyarısı: Şubatın ilk haftasına dikkat
Foto/arşiv

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek, Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

SICAKLIK KIYI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da çarşamba sabahına kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

Ancak İstanbul'u etkisi altına alacak yeni bir soğuk ve yağışlı dalgası ise yolda. Meteoroloji uzmanları Şubat ayının ilk haftası (4-6 Şubat) için yeni bir soğuk hava dalgasının ülkemizi etkisi altına almasını bekliyor.

Şubat ayının ilk haftasına ilişkin bazı tahminlerin ortaya çıktığını belirten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 'Şubat ayının ilk günlerinde de Marmara için kar olasılığı var. Bu sistemi takip ediyoruz. Bu bizim zor geçireceğimiz bir kış olacak. O yüzden Şubat ayındaki kar olasılığı için hazırlıklı olalım.'' dedi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Sahipleri almayınca polis harekete geçti: Araçlar tek tek çekildi
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
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Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı.
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Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.
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İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.
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Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
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Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Sahipleri almayınca polis harekete geçti: Araçlar tek tek çekildi
İstanbul Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

Karda mangal sevdası faciaya yol açıyordu: Mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
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Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
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5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar.
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Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar.
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Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi.
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Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.<br>Öte yandan mahsur kalan vatandaşlardan biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.
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Karda mangal sevdası faciaya yol açıyordu: Mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
Bursa'da 5 arkadaş mangal yapmak için ormanlık araziye gitti. Yoğun şekilde kar yağışı nedeniyle geldikleri yol kapandı. Ekipler, bu zorlu arazide yaklaşık 4 saat boyunca yaptıkları yol açma çalışması ardından 5 arkadaş kurtarıldı.

Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
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İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti.
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Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı. <br>
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TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.
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Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.
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Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.


İstanbulayeni kar uyarısı

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