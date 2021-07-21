Gündem İstanbul Kartalda lüks siteye kurşun yağmuru Esnafı tehdit etmeye başladılar
İSTANBUL

İstanbul Kartal'da lüks siteye kurşun yağmuru: Esnafı tehdit etmeye başladılar

Kartal’da lüks bir site yönetimi ile dükkan kiracıları arasında yaşanan tartışma sonrası gece saatlerinde site önüne araçla gelen şüpheli şahıslar siteye ait güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara tam 15 el ateş açtı. Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakinlerinden Avukat Yankı Garan ise kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanların aynı kişiler olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Kartalda lüks siteye kurşun yağmuru: Esnafı tehdit etmeye başladılar
Yaşanan saldırı anı ile kiracıların tehdit edildiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Kartal’da bulun lüks bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi ile site bünyesinde yer alan dükkan kiracıları arasında tartışma çıktı.

Site yönetimi ise, dükkan kiracıları ile yaşadığı problemi çözmek amacıyla bir grup şahısla anlaştı. Şüpheli şahıslar tarafından tehdit edilen dükkan kiracıları geri adım atmayınca saldırgan şahıslar gece saatlerinde geldikleri araçla siteye ait güvenlik kulübesi başta olmak üzere çevredeki iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttu.

Yaşanan saldırı anı ile kiracıların tehdit edildiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan konu yargıya taşınırken, saldırgan şahısların yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

“ESNAFI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakinlerinden Avukat Yankı Garan, “Burada siteye ait 4 tane dükkan var. Site yönetimi tarafından verilen kararla bu dükkanların siteye açılan kapıları kapatılmak istendi. Doğal olarak dükkan kiracıları da önceden imzalanan sözleşmede projede böyle bir maddenin olmadığını belirterek karara karşı çıktı. Nitekim tartışma büyüdü ve buraya gelen bazı kişiler esnafı tehdit etmeye başladı. Yönetimin verdiği kararlara uyulması gerektiğini söylediler. Dükkan kiracıları da şikayetçi olarak bu durumu yargıya taşıdı” dedi.

Avukat Yankı Garan
Avukat Yankı Garan

'YÖNETİM, TEHDİT EDEN KİŞİLERLE ANLAŞTI' İDDASI

Sözlerine devam eden Garan, “Bu olaylar sonrası aradan yaklaşık 3 ay geçiyor ve kurşunlanma olayı yaşanıyor. Sonrasında bize söylenen geçtiğimiz aylarda kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanlar aynı kişiler. Anlatılana göre, kurşunlama olayına karışan kişilerle yönetim kiracıları vazgeçirmek üzere anlaşmış. Yönetimden ödeme alamamışlar. Gözdağı vermek için de dükkanları kurşunluyorlar. 15 el kurşun atılıyor. Bu konu üzerine yönetime aylardır sorular soruyoruz fakat ne telefonlara çıkıyorlar ne de bizi muhatap alıyorlar” diye konuştu.

Kartal’da dehşeti anları kamerada: Lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
OYNAT 00:47
Kartal’da dehşeti anları kamerada: Lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
Kartal'da lüks bir site yönetimi ile dükkan kiracıları arasında yaşanan tartışmaya mafyada dahil oldu. Gece saatlerinde sitenin önüne araçla gelen şüpheli şahıslar siteye ait güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara tam 15 el ateş açtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Abone Ol Google News
İstanbulda ilginç anlar

İstanbul'da ilginç anlar

3.5 saatte bir adım bile attıramadılar.
Bakanlıktankurban eti uyarısı

Bakanlıktan
kurban eti uyarısı

​24 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.
Hastaneler acemi kasaplarla doldu: 2 bin 487 kişi yaralandı

​Bayramlaşma programında açıklamalarda bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri için etleri bahçesindeki ağaca astı.

​Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı İstanbul'da şaşırtan manzara.

​Beş gün boyunca her anını kayda aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Heyelan uyarısı!

Heyelan uyarısı!

Cuma akşam saatlerine kadar dikkatli olunmalı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.