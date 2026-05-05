Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul merkezli 3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

09:405/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Yapılan çalışmada, ele geçirilen 40 araçtan 28'nin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.
Yapılan çalışmada, ele geçirilen 40 araçtan 28'nin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde "change" araç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 40 araca el konuldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslere, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Yapılan çalışmada, ele geçirilen 40 araçtan 28'nin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler bir şüpheliyi daha yakalamak için çalışma yaparken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Araç
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#change
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları Mayıs kampanyası: Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?