|
Gündem

İstanbul merkezli altı ilde hayali ihracat çetesine operasyon: Kamuyu zarara uğratan 16 kişi yakalandı

İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüphelinin 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

09:55 . 19/09/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hayali ihracat yaptığı belirlenen bir şebeke takibe alındı. Naylon fatura düzenleyip hayali ihracat yaparak devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Polis, bu sabah İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır’ı kapsayan 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hayali ihracatı belgeleyen evraklara ulaşıldı

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu kişilere ait ev ve işyerlerinde çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracatı belgeleyen evraklara ulaşıldı.

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda; hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığı, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığı belirlendi.

Kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları belirlendi

Ayrıca, Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporlarda aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı şahısların bulunduğu kişilerin usulsüz ihracat-ithalat işlemleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri anlaşıldı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, firari zanlıların yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.



#İstanbul
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?