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İstanbul Valiliği’nden Silivri'deki fabrika yangını açıklaması

Son dakika haberi: İstanbul Silivri’de otluk alanda başlayan yangın, plastik ambalaj üretimi yapan bir fabrikaya sıçradı. Yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika içinde tutuşması muhtemel malzemeler, işçiler tarafından dışarı çıkarılmak istenirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği Silivri’deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İşte Silivri plastik fabrikası yangınına ilişkin son durum...

14:04 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

SİLİVRİ FABRİKA YANGINI'NDA SON DURUM

İstanbul Valiliği’nden Silivri’de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan otluk alanda saat 12.38’de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.



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İstanbul Valiliği’nden Silivri'deki fabrika yangını açıklaması