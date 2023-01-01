İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği’nden Silivri’de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan otluk alanda saat 12.38’de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.