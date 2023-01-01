İzmir'deki orman yangını söndürüldü

İzmir Menderes’teki orman yangınına müdahale eden gece görüşlü söndürme helikopteri, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. 4 kişilik mürettebattan bir kişi yüzerek karaya çıktı. Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri karadan ve havadan 3 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ekibin 3'ü Kırgız uyruklu, biri Türk uyruklu. Kırgız uyruklu personelden biri kurtarıldı, şu anda hastanede” dedi.