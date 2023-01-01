İzmir'deki orman yangını söndürüldü

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da orman yangını çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapıldı.
Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının söndürülmesi açısından çalışmaların iyi yönde ilerlediğini bildirdi.
Alevler havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 12 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.