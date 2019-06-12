E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
- Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Anaokulunu su bastı
Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.
Meteorolojiden İstanbul için uyarı
Pendik ve Tuzla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
- "Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."