Gündem E-5 göle döndü Anaokulunu su bastı
İSTANBUL

İstanbul Pendik'te E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı! İstanbul hava durumu

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Pendik'te E-5 göle döndü, anaokulunda mahsur kalanlar tahliye edildi.
Pendik'te E-5 göle döndü, anaokulunda mahsur kalanlar tahliye edildi.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

  • Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anaokulunu su bastı

Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Pendik ve Tuzla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

  • "Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

E-5 göle döndü: Pendik'te anaokulunu su bastı
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
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Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Title
Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Title
Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı.
Title
Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
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Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.
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E-5 göle döndü: Pendik'te anaokulunu su bastı
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

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