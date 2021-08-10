İstanbul Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılıyor.

Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Sarıyer’deki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sarıyer'de ormanda meydana gelen yangınla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün saat 15.50’de Sarıyer ilçemizde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.