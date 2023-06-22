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İstanbul Valiliği açıklama yaptı: Olaya konu kişi hukuk müşaviridir

İstanbul Valiliği, "Irak asıllı Alman yolcunun, Vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde ülkeye giriş yaptığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, vali yardımcısı olarak belirtilen kişinin hukuk müşaviri olduğu ve görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

15:51 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"18 Haziran'da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır.
Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında, olayın gerçekleştiği tarihte, Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır. Konu valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
denildi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan depremzedelere bayram ziyareti: Kalıcı konutlar bitene kadar buradayız
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Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaraları sarma çalışmalarına ve temel belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Yazıcı, Kırıkhan’da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi. Yazıcı, ''İstanbul’daki Tuzla ile Kırıkhan’ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




 



#İstanbul Valiliği
#Alman yolcu
#Vali yardımcısı
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