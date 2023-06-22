İstanbul Valiliği açıklama yaptı: Olaya konu kişi hukuk müşaviridir

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaraları sarma çalışmalarına ve temel belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Yazıcı, Kırıkhan’da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi. Yazıcı, ''İstanbul’daki Tuzla ile Kırıkhan’ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.