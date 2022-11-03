Gündem İstanbul Valiliğinden İmamoğluna suikast iddiasıyla ilgili açıklama İhbarı yapan kişinin akli dengesi yerinde değil
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama: İhbarı yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde yapılan ihbarla ilgili açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada ihbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valiliğinden İmamoğluna suikast iddiasıyla ilgili açıklama: İhbarı yapan kişinin akli dengesi yerinde değil
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Valiliği, İBB Beyaz Masa iletişim hattına gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı duyuruldu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Konuyla ilgili güvenlik birimlerince çalışma yapıldığının vurgulandığı açıklama şu şekilde oldu:

"Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir"

Maç golle başladı

Maç golle başladı

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Tokatta deprem

Tokat'ta deprem

Samsun ve çevre illerde de hissedildi.
Cumhurbaşkanı paylaştı: İşte Erdoğanın TOGGun direksiyonundaki anları

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.

Tahıl anlaşmasında yeniden masaya oturan Kremlin'den dikkat çeken açıklama.

Ayasofya'nın ihtişamı

Ayasofya'nın ihtişamı

Drone ile çekildi: Yansımalar ve ışık müthişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.