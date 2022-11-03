İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama: İhbarı yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Valiliği, İBB Beyaz Masa iletişim hattına gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı duyuruldu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Konuyla ilgili güvenlik birimlerince çalışma yapıldığının vurgulandığı açıklama şu şekilde oldu:

"Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir"