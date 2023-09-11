İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz

“Memleketimizin dört bir yanına yayılan ortak sevinç ve heyecanın coşkusuyla yeni eğitim -öğretim yılına merhaba diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetimizin baş tacı İstanbul’umuzda bilgiyi bilgelikle buluşturan 6 bin 862 okulumuz, 2 milyon 922 bin 96 öğrencisine kavuşuyor. Bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa eden 181 bin 831 öğretmenimiz yeniden ders başı yapıyor. Meşakkatli olduğu kadar kutlu olan bir görevi canla başla yürüten eğitim ordumuzla aklını gönlüyle birleştiren nesiller yetiştiriyor, yarınlara daha güçlü yürüyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Milli, manevi değerlerimiz ve evrensel hassasiyetleri yeni neslimize en güzel şekilde aktararak vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkan erdemli insanlar yetiştirmek en büyük idealimizdir. Milletimizin ümidi ve güveni evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesine bağlıdır.