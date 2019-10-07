Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 8 ile kuvvetli yağış uyarı
İSTANBUL

İstanbul ve 8 ile kuvvetli yağış uyarı! İstanbul, İzmir, Sakarya, Muğla, Aydın, Kocaeli hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 8 ile kuvvetli yağış uyarı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak görülecek.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Muğla için 'aşırı yağış' uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Öte yandan Orta Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın öğleden sonra İnebolu-Sinop arasında kuzey ve kuzeydoğudan, yarın akşam saatlerinden sonra Sinop-Trabzon arasında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Bartın'da yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi
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Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü.
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Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi.
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Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu.
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Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renk, vatandaşların ilgisini çekti.
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Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman Bölgesi'nde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü.
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Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.
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Bartın'da yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.


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