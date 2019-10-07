Meteorolojiden İstanbul ve 8 ile kuvvetli yağış uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak görülecek.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Muğla için 'aşırı yağış' uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Öte yandan Orta Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın öğleden sonra İnebolu-Sinop arasında kuzey ve kuzeydoğudan, yarın akşam saatlerinden sonra Sinop-Trabzon arasında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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FOTOĞRAF 12 Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renk, vatandaşların ilgisini çekti. Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman Bölgesi'nde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Bartın'da yamaçlardan gelen sular Karadeniz'in rengini değiştirdi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

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