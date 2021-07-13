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İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: Popülasyonu artmaya başladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter "Asya Kaplan Sivrisineğini ülkemiz içinde 10 sene önce İpsala sınırında bulduk ve 4-5 yıldır da İstanbul'da yerleşti, popülasyon artmaya başladı. Geçen sene ve bu sene, artık popülasyonlar o kadar yükseldi ki vatandaşlardan da şikayetler gelmeye başladı "ifadelerini kullandı. Öter "Üreme yerlerinin, bataklıkların kurutulması, durgun suların bertaraf edilmesi, evlere sineklikler takılması fiziksel mücadelenin önemli unsurlarıdır" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İstanbulda Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: Popülasyonu artmaya başladı
İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineğinin popülasyonu artıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, İstanbul'un birçok noktasında son günlerde artan sivrisineklere ilişkin, "Asya Kaplan Sivrisineğini ülkemiz içinde 10 sene önce İpsala sınırında bulduk ve 4-5 yıldır da İstanbul'da yerleşti, popülasyon artmaya başladı. Geçen sene ve bu sene, artık popülasyonlar o kadar yükseldi ki vatandaşlardan da şikayetler gelmeye başladı." dedi.

Öter, artan sivrisinek sorununa ilişkin soruları yanıtlarken, son yıllarda İstanbul'da yeni bir sivrisinek türüyle karşı karşıya kalındığını, bu türün Asya Kaplan Sivrisineği olarak tanınan Aedes albopictus olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4-5 yıldır İstanbul'da düzenli olarak gözlemeye başladıkları Asya Kaplan Sivrisineğinin yerleşik bir tür haline geldiğini dile getiren Öter, bu türün bildikleri sivrisineklerden gerek biyolojik gerekse morfolojik olarak çok farklı olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Öter, bu türe ilk defa 1980'de Arnavutluk'ta rastlandığını, geçen 40 yıl boyunca Avrupa'da çok yayıldığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Asya Kaplan Sivrisineğini ülkemiz içinde 10 sene önce İpsala sınırında bulduk ve 4-5 yıldır da İstanbul'da yerleşti, popülasyon artmaya başladı. Geçen sene ve bu sene artık popülasyonlar o kadar yükseldi ki vatandaşlardan da şikayetler gelmeye başladı. Bu sivrisinek aslında iyi bir uçucu değil. Yani bu ülkeler arası hareketi uçarak değil, yumurtalarının pasif olarak taşınmasıyla oluşuyor. Bu işin en suçlusu da lastikler, kullanılmış araba lastiklerinin geri dönüşüm prosedürleri sorumlu bulunuyor.

Yağmur suları araba lastiklerinin içerisindeki suda birikiyor, bu sinek de özellikle gidiyor yumurtalarını araba lastikleri içerisindeki yağmur sularına bırakıyor. Bu tür, lastiklerin ülkeler arasında taşınımıyla yayılıyor. Çok istilacı bir tür yani. Yeni yerleştiği bölgeye çok iyi adapte oluyor. Bizim yerli türlerin, evlerde dolaşan sivrisineklerin popülasyonlarını baskılıyor. O bölgedeki ekolojik dengeyi bozuyor. Bu anlamda besin zincirini yok ettiği için kendi yükseliyor popülasyon olarak."

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İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor: Çocuklarda yaralar oluşmaya başladı

Bu türün kendine has taşıyabildiği 20'ye yakın hastalığın bilindiğini ancak birinci dereceden sorumlu tutulduğu hastalıkların Chikungunya ve dang humması olduğunu dile getiren Öter, "Her iki hastalık da ilginç bir şekilde İtalya ve Fransa'da görüldü. İstanbul için çok erken bunları söylemek. Daha henüz o kadar popülasyona ulaştığını düşünmüyoruz." dedi.

Öter, Hacettepe Üniversitesi ile İstanbul için 545 günlük bir mücadele planı yaptıklarını, bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesine de bilimsel destek verdiklerini aktararak, yayılmanın devam ettiğini, sivrisineğin ülkenin farklı bölgelerinde de görüldüğünü söyledi.

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Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu

"Türkiye'de 64 sivrisinek türü var"

Bu konuya ilişkin nasıl mücadele edilmesi gerektiğine yönelik bilimsel toplantılar düzenlediklerini, bu toplantılara farklı illerin belediyelerinin de katıldığını ifade eden Öter, biyolojik mücadelenin belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Kerem Öter, sorunla mücadele noktasında yapılması gerekenlere ilişkin de bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelede ne yapılabilir? Belediyelerin yapabileceği şeyler var. Onlar zaten halihazırda uygulanıyor. Biyolojik mücadele tabanlı mücadele yöntemleri var. Yani o kimyasalların artık çok zararları da var. Tamam belli bir bölgedeki popülasyon için kimyasallar etkili fakat toplum, halk sağlığı açısından da bu kimyasalların aşırı kullanımlarının zararları da söz konusu. Toprağa, bitkilere geçiyorlar yani profesyonel kullanılması uygun. Bizim hedefimiz en doğru olan, biyolojik mücadele.

Onun dışında mücadeleyi yüzde 40 oranında etkileyen bir durum var. O da kültürel mücadele. Mesela sivrisineklerin üreme yeri olarak nereleri biliyoruz? Dereler, göletler, büyük su rezervleri, foseptikler. Maalesef Asya Kaplan Sivrisineği, bu tarz geniş büyük su rezervlerini kullanmıyor. Nereyi kullanıyor? Mesela küçücük bir yağmur birikintisi, bir tane bardak atılmış, gölgelikte kalmış, içine yağmur suyu dolmuş, burada korkunç sayıda, yüksek sayıda üreyebiliyor. Saksının dibindeki tabakta su birikmiş diyelim. Asya Kaplan Sivrisineği buna bayılır."

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Asya Kaplan Sivrisineğinin doğal yaşamda yumurta bırakmak için ağaç kovuklarını tercih ettiğini, şehirlerde ise bidon, saksı altları gibi küçük su kaplarına yumurta bıraktığını anlatan Öter, sivrisinekle mücadelede başarıda vatandaşların bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Kerem Öter, Türkiye'de 64 sivrisinek türü bulunduğunu, İstanbul'da ise Asya Kaplan Sivrisineği dahil olmak üzere en az 15-16 tür olduğunu belirterek, "Üreme yeri bakımından baktığımızda doğal alanları tercih edenler var, yapay olanları tercih edenler var. Örneğin, Aedes albopictus, şehir hayatında yapayı tercih ediyor. Bazı türler var biyolojik kirliliğin çok olduğu üreme yerlerini tercih eder. Mesela anofeller nispeten daha temiz, biyolojik bozulmanın olmadığı durgun suları tercih eder ama tüm sivrisinek türlerinin hepsinin orijininde durgun ve tatlı sular söz konusudur. Sivrisineklerle mücadeleye, entegre mücadele yöntemleriyle yaklaşıyoruz. Yani en güncel, bilimsel yaklaşım entegre vektör mücadelesi diye tanımlanmakta. Üreme yerlerinin, bataklıkların kurutulması, durgun suların bertaraf edilmesi, evlere sineklikler takılması fiziksel mücadelenin önemli unsurlarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mücadelede belediye, vatandaş ve akademi iş birliğinin de önemine değinen Öter, sivrisinek yayılmalarında küresel ısınmanın da önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

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Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi. Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü.
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Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
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ÇOCUKLARDA YARALAR, İLTİHAPLAR OLUŞTU<br>​<br>​ Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler dedi.
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ISIRDIĞI ZAMAN ÇIBAN GİBİ KIPKIRMIZI OLUYOR <br>​<br>​ Mahalle sakini Nazmiye Sümer ise, Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz diye konuştu.
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Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil de, Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü şeklinde konuştu.
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NE OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR SİVRİSİNEKLERDEN KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR <br>​<br>​ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar dedi.
Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu
İstanbul Avcılar'da sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Aileler endişeli olduklarını söylerken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" dedi.

Antalya'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Eve giren sinekler ortaya çıkardı
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Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Hikmet Kansu’nun (65) evinden koku geldiğini fark eden Oğulcan Candan, balkona çıkıp Kansu’nun evine doğru bakınca içeriye sinekler girdiğini fark etti.
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Durumdan şüphelenen Candan, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bir polis memuru eşliğinde merdivenle evin balkona girdiğinde, Kansu’nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Evin kapısının açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri ise Kansu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Tüm bu olanları ise apartman sakinleri ile sokaktaki vatandaşlar merakla izledi.
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İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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“Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm” <br><br> Yaşlı adamın evinden gelen koku ile içeriye giren sinekleri fark eden Oğulcan Candan, “Dün akşam kardeşim koku geldiğini söylemişti. Ben çok fazla koku alamadım. Sabah kokunun arttığını söyledi...
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Klima motorunun içerisinde kuş öldüğünü düşündük. Baktım içerisi temiz çıktı. Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm. Kafamı uzattım koku daha da arttı. Tam kapının önünde oturmuş yatıyordu. Sadece ayağı gözüküyordu” dedi.
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Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
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Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Antalya'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Eve giren sinekler ortaya çıkardı
Antalya'da evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam, kanepenin üzerinde ölü olarak bulundu. En son bir hafta önce görüldüğü belirtilen yaşlı adamın ölümü, odadan gelen koku ile pencereden içeriye sineklerin yoğun bir şekilde girmesiyle ortaya çıktı.

Adana’da sinek istilası isyan ettirdi: Lamba ve pencere açamıyoruz sofra kuramıyoruz
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Kentin kronik sorunlarından Sarıçam Deresi pis koku ve hastalık saçmaya devam ediyor. Temizlenmeyen ve ilaçlanmayan dere sinek, fare, yılan, kurbağadan geçilmiyor.
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Derenin geçtiği Kiremithane, Mutlu, Şehit Erkut Akbay, Ulubatlı Hasan, Dervişler ve Afet Evleri mahalleleri sakinleri geçen hafta kendi imkanlarıyla derenin bir kısmını temizledi ancak yeterli olmadı. Hava karardıktan sonra lamba ve pencereyi aynı anda açamadıklarını, açtıkları takdirde evlerinin içine sinek dolduğunu belirten mahalleli adeta isyan etti.
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Mahalle sakinlerinden Firdevs Barak, “Biz burada sinek ve kokudan ölüyoruz, zehirlenip hastaneye gidiyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bize de yazık” diye konuştu. Lambalar açıkken yemek yiyemediklerini söyleyen Sabahat Barak, “Buralar temiz değil. Haber veriyoruz ama ilgilenilmiyor. Benim evimde tuvalet dışarıda. Her gün ben tuvaleti ve pencereleri yıkıyorum. Silmekle olmuyor. Ben ilaç alıyorum, bazen gelip ilaç sıkıyorlar ama fayda etmiyor” dedi.
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Mahallede salçalık biber yapamadıklarını belirten Kıymet Güngel de, “Akşam 5 dakika dışarıda oturduğunuzda neredeyse sinekler gözlerimizi çıkaracak oluyor. Biz de temizlik istiyoruz buraya. Yazın salça yapamıyoruz içi sinek doluyor. Biz de temiz yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Geçen hafta derede temizlik yapan Arif Barak isimli vatandaş, “Buranın düzenli temizliği yapılsa hiçbir sorun çıkmaz. Burası ihmal ediliyor, temizlenmiyor. Geçen Cumartesi günü kürekle suyun akması gereken yeri açtık ve tertemiz oldu. Ancak diğer taraflara müdahale edemedik. 2 kişi, 1 traktör bu dereyi tertemiz yapar” dedi.
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Bedriye Akgün ise kokudan artık duramadıklarını söyleyerek, “Lamba açamıyoruz, soframızı kuramıyoruz. Lambayı açtığımız anda sofranın içerisi sinek doluyor. Burası yaşanmaz hale geldi. Havalar sıcak, penceremizi açamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Adana’da sinek istilası isyan ettirdi: Lamba ve pencere açamıyoruz sofra kuramıyoruz
Adana'da vatandaşlar sinek istilasından şikayetçi. Mahallelerinden geçen derenin ilaçlanmadığı ve temizlenmediği için sineklerin istilasına uğrayan vatandaşlar akşamları evlerinden dışarı çıkamadıklarını, lamba yaktıklarında pencereleri açamadıklarını söyledi.


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