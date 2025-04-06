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İstanbul'da bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

19:386/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son gününde kente dönüş yolculukları başladı. Dönüşler nedeniyle akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.


TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI


Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar kesiminde yağışın da etkisiyle araçlar ilerlemekte zorlanıyor.


Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik Acıbadem ayrımından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.


Çamlıca Gişeler'de Ataşehir istikametinde araç yoğunluğu görülürken, D-100 kara yolunda Tuzla mevkisinde Kartal istikametinde trafik ağır ilerliyor.


Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.


TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde yağış nedeniyle yoğunluk yaşanırken, Mahmutbey Gişeler'de Edirne yönünde trafik yoğunluğu gözleniyor.


Öte yandan, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de yağış nedeniyle bazı noktalarda yerlerin ıslanması sonucu küçük çaplı hasarlı kazalar meydana geldi.


İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 63'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

#Tatil dönüşü
#Ramazan Bayramı
#İstanbul Trafik Yoğunluğu

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