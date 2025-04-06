İstanbul'da bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son gününde kente dönüş yolculukları başladı. Dönüşler nedeniyle akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar kesiminde yağışın da etkisiyle araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik Acıbadem ayrımından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.

Öte yandan, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de yağış nedeniyle bazı noktalarda yerlerin ıslanması sonucu küçük çaplı hasarlı kazalar meydana geldi.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 63'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.