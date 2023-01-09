İstanbul'da dehşet evi: İki genç kız öldürüldü daireden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da kayıp olarak aranan iki genç kız, bir evde öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenleriyle karşılaştı.

CİNAYETLERİ HASTANEDE İTİRAF ETTİ

Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa Payan (24) Dilara ve Cansu'yu öldürdüğünü söyledi. Polis, yaptığı ilk incelemede Mustafa Payan'ın iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

ESKİ SEVGİLİ İDDİASI

Payan'ın, Dilara Gültay'ın eski erkek arkadaşı olduğu ve cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği iddia ediliyor.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Öte yandan noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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EVDE ŞİZOFRENİ İLAÇLARI BULUNDU

Bir restoranda çalışan Mustafa Payan'ın ''kasten yaralama'' suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

BOĞAZI KESİK HALDE BULUNDU

Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Genç kızların ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.