İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi

Hafta sonunun yaklaşmasıyla İstanbullular yollara düştü. Cuma akşam saatlerinden itibaren E-5 karayolunda trafik yoğunluğu gözlendi. İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğunun yüzde 62 civarında olduğu belirlendi. E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de yoğunluk oluştu.
İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de trafikte yerini aldı. Sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta trafik ara ara durma noktasına geldi.
GÜNDEM
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıktı
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İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.
Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik başladı: Yoğunluk yüzde 60’ı gördü
İstanbul'da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
FOTOĞRAF
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü.
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
FOTOĞRAF
6
İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.
Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.
İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60’ı gördü
İstanbul’da sürücüler yollara döküldü: Trafik yoğunluğu yüzde 60’ı gördü
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.