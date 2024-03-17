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İstanbul'da hareketli dakikalar: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

İstanbul Bahçelievler'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı. Arıza yapan otomobili terk ederek yaya olarak kaçan 2 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

07:18 - 17/03/2024 Pazar
DHA
İstanbul'da yakalandılar
İstanbul'da yakalandılar

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, plakasız olarak seyir halinde olan bir otomobili fark eden polis ekipleri, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı. Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı.

Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise izini kaybettirdi. Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


İstanbul merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edilen kaçak silah atölyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 4 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapan, suç örgütlerine silah temin eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Merdivenaltı olarak tabir edilen depolarda, yasadışı şekilde silah imalatı yapan kişiler tespit edildi. Bu şüphelileri uzun süre fiziki ve teknik olarak takip eden polis, 6 Aralık'ta operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli, Adıyaman ve Amasya'da da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 46 tabanca, 3 kurusıkı, 1 av tüfeği, 56 adet şarjör, 53 mermi, uzun namlulu tüfeğe ait fişek ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İstanbul
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