İstanbul'da korkutan olay: Otele el bombası atıldı

İstanbul'da korkutan olay: Otele el bombası atıldı

13:3428/11/2025, Cuma
IHA
İstanbul'da otele el bombası atıldı
İstanbul'da otele el bombası atıldı

İstanbul Esenyurt’ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda bulunan bir otelde yaşandı.

Bomba etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.




#İstanbul
#Esenyurt
#el bombası
