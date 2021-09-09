İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Marmara'nın güney ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Ayrıca yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğindenani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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