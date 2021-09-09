Gündem İstanbulda kuvvetli yağış bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, 10 Eylül Cuma (yarın) sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir, yarın sabah saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için uyarı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kuvvetli yağış bekleniyor​! 5 günlük İstanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

Marmara'nın güney ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Ayrıca yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğindenani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

5 günlük Bursa hava durumu için tıklayınız

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