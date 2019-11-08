Gündem İstanbulda Mobil Okul Timleri aranan 19 bin 841 kişiyi yakaladı
İSTANBUL

İstanbul'da Mobil Okul Timleri aranan 19 bin 841 kişiyi yakaladı

İstanbul'da Mobil Okul Timleri aranan 19 bin 841 kişiyi yakaladı

İstanbul'da Mobil Okul Timleri (MOT) okul önleri ile çevrelerinde suçlulara göz açtırmıyor. 2 yıl önce kurulan MOT ekipleri, bugüne kadar yaptıkları kontrollerde 28 kilogram uyuşturucu, 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi yakalayan ekipler, ders saatinde dışarıda bulunan 2 bin 287 öğrenciyi ailelerine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.
Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu. 65 MOT ekibinde çocuk, asayiş, narkotik ve trafik şubelerinden polisler görevlendirildi.

DHA
Mobil Okul Timleri (MOT) okul önleri ile çevrelerinde suçlulara göz açtırmıyor.

Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.

Biberonla bağımlılara uyuşturucu kullandıran torbacı tutuklandı
GÜNDEM
Biberonla bağımlılara uyuşturucu kullandıran torbacı tutuklandı

DHA
2 yıl önce kurulan MOT ekipleri, bugüne kadar yaptıkları kontrollerde 28 kilogram uyuşturucu, 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

2 yılda 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi 1845 kişiye işlem yapıldı

MOT ekipleri, 2 yılda 28 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satan ve içen bin 845 hakkında işlem yaptı. Ekipler, aynı sürede 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Terör, gasp, cinsel saldırı gibi farkı suçlardan arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi de yakaladı.

DHA
Arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi yakalayan ekipler, ders saatinde dışarıda bulunan 2 bin 287 öğrenciyi ailelerine teslim etti.

2287 öğrenci ailelerine teslim edildi

Ayrıca ders saatlerinde okul çevrelerindeki internet kafe ve parklarda bulunan 2 bin 287 öğrencinin velisine bilgi verildi. Bu çocuklar ailelerine teslim edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

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