İstanbul'da okul servislerine kamera geliyor

İstanbul’da okul servislerine kamera geliyor

26/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirdi. Oy birliği ile alınan kararın 2026 yılı içerisinde uygulanması planlanıyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu kararı alındı. Toplantıda, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü. Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi. Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi. Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi. Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.


