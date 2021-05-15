İstanbul'da şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

İstanbul Valiliği, Spor Toto Harika Lig’de oynanacak son hafta karşılaşmaları sonrasında beklenen kutlamalara rağmen aldığı bir dizi tedbir doğrultusunda birtakım yolların kapatılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor grupları ortasında oynanacak Muhteşem Lig futbol karşılaşması nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

1- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne temas yolu trafiğe kapatılacak.

2- Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye temas yolu Metin Oktay Caddesi iki taraflı olarak hem Kâğıthane’den TEM’e ilişki yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a irtibat yolu trafiğe kapatılacak.

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3- Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye ilişki yolu trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar şöyle:

1- TEM Kuzey Yol Hasdal İrtibat Yolu.

2- Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.