Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbulda şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
İSTANBUL

İstanbul'da şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar


İstanbul Valiliği, Süper Lig'de oynanacak son hafta müsabakaları sonrasında muhtemel kutlamalara karşın bugün bazı yolların kapatılmasına karar verdi. İşte kapatılacak yollar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar
Arşiv

İstanbul Valiliği, Spor Toto Harika Lig’de oynanacak son hafta karşılaşmaları sonrasında beklenen kutlamalara rağmen aldığı bir dizi tedbir doğrultusunda birtakım yolların kapatılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor grupları ortasında oynanacak Muhteşem Lig futbol karşılaşması nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

1- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne temas yolu trafiğe kapatılacak.

2- Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye temas yolu Metin Oktay Caddesi iki taraflı olarak hem Kâğıthane’den TEM’e ilişki yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a irtibat yolu trafiğe kapatılacak.

3- Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye ilişki yolu trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar şöyle:

1- TEM Kuzey Yol Hasdal İrtibat Yolu.

2- Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.

İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
SPOR
İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
Abone Ol Google News
Süre doldu

Süre doldu

WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği açıklandı.
Komşuları profesörü öldüresiye dövdü

Komşuları profesörü öldüresiye dövdü

​Temizlik yaparken ses çıkardığı için hastanelik ettiler.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.

Erdoğan'dan Filistinlilerin katledilmesine sert tepki.

Yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood nerede duruyor?

​Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

​Faz-2 çalışmaları 360 gönüllü üzerinde başlıyor.

​MSB: Askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü.

​Römork altında kalan üçü çocuk dört kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalıyor.
Maganda kurşunu eve girdi

Maganda kurşunu eve girdi

Kurşunlar, sekerek 2 çocuklu evin gardırobuna saplandı.
Gazzeli gencin en zor anları

Gazzeli gencin en zor anları

Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.