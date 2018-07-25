İstanbul'da şimşek sağanağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürdü. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözlendi. Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekledi. Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı.

Marmara’da, Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’in batısında bugün gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Bu hadiseler giderek artacak

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu sel, taşkın, fırtına, kuraklık gibi olayların yanı sıra yıldırım, şimşek, hortum gibi olaylarda da artışlar görüldüğünü belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da Temmuz ayındaki yağışlı gün sayısının yıllara göre dağılımına değinerek, 1981-2010'da Temmuz ayı ortalama yağışlı gün sayısının 4,3 olduğunu, 2018 Temmuz ayında ise bu oranın, birkaç gün içinde alınacak yağışlarla birlikte iki katına çıkacağını aktardı. Köse, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekstremum meteorolojik hadiselerin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarını gözler önüne serdiğine dikkati çekti. Ahmet Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu sel, taşkın, fırtına, kuraklık gibi olayların yanı sıra yıldırım, şimşek, hortum gibi olaylarda da artışlar görüldüğünü aktararak, "Hiçbir fırtınalı yağış diğerine benzemez. Bu durum ne ilk ne de son olacak. Her geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle bu tarz hadiselerin şiddetinde ve sıklığında artışlar görülmektedir ve görülmeye de devam edecek" değerlendirmelerinde bulundu.

Kastamonu

Kara bulutlar tüm yurtta

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağışlar sadece İstanbul’da değil, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Çorum, Zonguldak ve çevrelerinde de etkili oldu. Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Tekirdağ

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkili oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, şiddetli yağışın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde etkisini gösterdiğini diğer ilçelerde çok fazla olumsuzluk gözlenmediğini söyledi. Sakarya'da da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Eskişehir’de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmur bahçeleri geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘yağmur bahçelerini’ hayata geçirecek. Yağmur suyundan daha fazla faydalanmayı öngören çalışmayla hem doğa korunacak, hem de sel ve taşkın riski azaltılacak. Ekolojik bir çözüm sunan projenin ilk uygulaması ise bakanlıkta yapıldı. Yağmur bahçelerinin ilerleyen dönemde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yağmur bahçeleri, yüzey akışıyla gelen yağmur sularının temizlenmesinde doğal filtre görevi yaparak suyu temizliyor ve yeraltı sularının beslenmesini sağlıyor, biyolojik çeşitliliği artırıyor. Yağmur sularının etkin olarak kullanımı sağlanıyor, drenaj çözümlerine ekonomik ve sürdürülebilir imkan sunuyor. Ortamın nem dengesinin korunmasına yardımcı oluyor, yağmur suyunun yüzey akış hızını düşürerek, kontrollü olarak akmasını sağlanıyor, beraberinde getirdiği toprak kaybı önleniyor. Araç yolları, çatılar, kaldırımlar, yürüyüş yolları ve otoparklar gibi sert yüzeyli alanlarda istenmeyen su birikintilerini toplayıp yönlendirerek doğaya geri kazandırırken estetik bir görünüm de oluşturuluyor.