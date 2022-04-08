İstanbul'da üçlü zirve: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Akar'ın konuğu oldu

Mahir Ünal'dan Ankara ve İstanbul'daki ulaşım zamlarına tepki: Vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsin

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, İstanbul ve Ankara'da ulaşım, su ve ekmek fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin, 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşıma hem ekmeğe ciddi zamlar yaparken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı. Bunu yapmadığı gibi de kendi kaynaklarından bunu sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş. Vatandaşı dijitalde, konvansiyonelde ayırdığınız 600-700 milyon dev bütçelerle yaptığınız reklamlarla sürdüremezsiniz. Hele hele Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde şehrin sürekli büyüdüğü, geliştiği şehirlerde vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsin. Ondan sonra yalancı çoban misali durumunuz ortaya çıkar.' ifadelerini kullandı.