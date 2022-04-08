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Gündem İstanbulda üçlü zirve İtalya ve İngiltere savunma bakanları Akarın konuğu oldu
İSTANBUL

İstanbul'da üçlü zirve: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Akar'ın konuğu oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşüyor. Toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda üçlü zirve: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Akarın konuğu oldu
İstanbul'da üçlü güvenlik zirvesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da Kalender Orduevi’nde düzenlenen üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak.

UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Gerçekleşecek toplantı öncesi heyetleri taşıdığı belirtilen araçlar, Orduevine giriş yaptı.
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