Gündem İstanbulda yakalanan turuncu kategorideki terörist Bingöle gönderildi
POLİTİKA

İstanbul'da yakalanan turuncu kategorideki terörist Bingöl'e gönderildi

Turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakalanan PKK'lı Sonuç Gürdeğir, havayolu ile Bingöl'e sevk edildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda yakalanan turuncu kategorideki terörist Bingöle gönderildi
PKK'lı terörist Sonuç Gürdeğir

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla terörist Gürdeğir ve örgüte lojistik destek sağladığı belirtilen kadın şüpheli Derman B., yakalandı.

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Bingöl'e sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden Sonuç Gürdeğir, havayolu ile Bingöl'e sevk edildi.

Diğer şüpheli Derman B.'nin İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunuyor

Yakalanan teröristlerden Sonuç Gürdeğir'in 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

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