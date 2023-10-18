İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs kazası sonrası duraklar doldu taştı vatandaş isyan etti

Kadıköy Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı
Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.
Kaza sonrası diğer metrobüs durakları da tıkandı. Altunizade durağında adeta insan seli oluştu.
Yolcu metrobüsün önünü keserek isyan etti: Şu hale bak!
Bir saattir durakta bekleyen bir yolcu metrobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi. Dakikalarca yağmur altında metrobüse binmek için bekleyen yolcu, "Yeter bir saattir bekliyorum, gidemiyoruz. Şu hale bak. Arayın çok ciddiyim. Yetkili kimse arayın, bu metrobüsler gelecek" ifadelerini kullandı.