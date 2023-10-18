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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs kazası sonrası duraklar doldu taştı vatandaş isyan etti

İstanbullunun ulaşım çilesi her geçen gün katlanarak artıyor. Son zamanlarda sıklıkla meydana gelen metrobüs kazalarına bu sabah bir yenisi daha eklendi. Uzunçayır’da meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, metrobüs hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle duraklar dolup taştı işe gitmek için yollara dökülen vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

09:50 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kadıköy Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı

Kadıköy Uzunçayır’da metrobüs kaza yaptı

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.



Kaza sonrası diğer metrobüs durakları da tıkandı. Altunizade durağında adeta insan seli oluştu.


Yolcu metrobüsün önünü keserek isyan etti: Şu hale bak!


Bir saattir durakta bekleyen bir yolcu metrobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi. Dakikalarca yağmur altında metrobüse binmek için bekleyen yolcu, "Yeter bir saattir bekliyorum, gidemiyoruz. Şu hale bak. Arayın çok ciddiyim. Yetkili kimse arayın, bu metrobüsler gelecek" ifadelerini kullandı.





#Metrobüs kaza
#İstanbul ulaşım
#İBB
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