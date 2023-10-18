İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs kazası sonrası duraklar doldu taştı vatandaş isyan etti

Bir saattir durakta bekleyen bir yolcu metrobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi. Dakikalarca yağmur altında metrobüse binmek için bekleyen yolcu, "Yeter bir saattir bekliyorum, gidemiyoruz. Şu hale bak. Arayın çok ciddiyim. Yetkili kimse arayın, bu metrobüsler gelecek" ifadelerini kullandı.