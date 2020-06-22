İstihbarat başkanının emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarının yapıldığı birimde köstebeklik yapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne mesaj: Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler son derece ibretliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne video mesaj gönderdi. Videoda gök konusunun önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geride bıraktığımız 8 yıl içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Ak deniz'in azgın sularında hayatını kaybetti, Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti hala bilinmiyor. Türkiye olarak bu tablo karşısında tarihimizden ve kültürümüzden tebarüz ettiğimiz değerlerle farklı bir duruş sergiledik. Ancak bu süreçte Avrupa Birliği başta olmak üzere, lafa gelince demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan ülkelerden hiçbir destek göremedik. Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı. Geçen yıl Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler kimi batılı ülkelerin göçmenlere bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir'' ifadelerini kullandı.