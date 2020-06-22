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Gündem İstihbarat başkanının emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarının yapıldığı birimde köstebeklik yapmış
POLİTİKA

İstihbarat başkanının emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarının yapıldığı birimde köstebeklik yapmış

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı kıdemli başçavuş Murat Kaya'nın bağlantıları, örgütün ordu içindeki ağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Diğer
15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi gecesi.
15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi gecesi.

Astsubay Murat Kaya, 2010- 2011 arasında Kayseri 12. Ulaştırma Üs Komutanı olan, darbeci eski Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'ın da emir astsubaylığını yaptı.

  • Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, Afganistan'daki eski Türk Görev Gücü Komutanı olan ve FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firar ettiği Dubai'de yakayı ele veren Bakır, TSK'dan ihracı sonrası intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölümünün sorumluları arasında yer alıyordu.

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı haberde, Murat Kaya ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturmalarının ve harekat planlarının değerlendirildiği İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki görevinden sonra İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Serin'in emir astsubaylığına geçti. Serin, 2019'daki YAŞ'da Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak atanınca, Kaya da Genelkurmay Başkanlığı kadrosuna geçerek emir astsubaylığına devam etti. Kaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en kritik birimi ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı' ndan, FETÖ üyesi askerler hakkındaki mahrem bilgileri sızdırıp sızdırmadığı araştırılıyor.

İstihbarat başkanının emir astsubayı FETÖ'cü çıktı
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İstihbarat başkanının emir astsubayı FETÖ'cü çıktı

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