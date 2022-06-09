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POLİTİKA

İttifakta 'Alevi aday' krizi: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili İbrahim Halil Oral disipline sevk edildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını söyleyerek Alevi vatandaşların ve CHP'nin tepkisine yol açmıştı. Oral'ın tepki çeken çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alevilerden ve Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Akşener'in özür dilemesinin ardından İbrahim Halil Oral da sosyal medya hesabından açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını ve özür dilediğini söyledi. Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın söz konusu açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İttifakta Alevi aday krizi: Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili İbrahim Halil Oral disipline sevk edildi
İbrahim Halil Oral

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı yayında net bir dille CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını söyleyen Oral, "Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullandı. Oral'ın bu açıklamaları Alevilerden ve CHP'den tepki aldı.

İLK ÖZÜR AKŞENER'DEN GELDİ

Gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "Alevi kimliği sünniler için endişe" ifadesi nedeniyle özür diledi.

Akşener, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

ORAL: KONUŞMAM BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Akşener'in özür dilemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Oral da Kılıçdaroğlu'ndan ve Alevilerden özür diledi. Oral şu ifadeleri kullandı:

"İlgili sorulara sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim. Sunucunun "Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle seçilemeyeceğini söyleyenler var" sorusu üzerine şahsımın ve partimin Kemal beyin kimliğine yönelik asla bir çekincesi olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen konuşmanın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİM"

Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir ilahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Ayrıca CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır."

İYİ PARTİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'Alevi' vetosu: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
OYNAT 01:08
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'Alevi' vetosu: Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, 'Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' diyerek adaylık kapısını kapattı.
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