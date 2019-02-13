İyi Parti Başiskele İlçe Başkanı Gencer istifa etti Kocaeli'de, İyi Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer görevinden istifa etti. Gencer, istifa ederken yaptığı açıklamada "Bu göreve atandığım için istifa ettiğimde ilçe yönetimi de otomatik olarak düşüyor. İlçe yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir bölümü bu konuda düşüncelerimi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2019, 21:36 Son Güncelleme: 13 Şubat 2019, 22:02 AA