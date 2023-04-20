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İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den Akşener'e 'bölücü' ithamı: Karakolları ziyaret edelim dediğimde gülerek 'Beni öldürtecek misin' dedi

İYİ Parti kurucularından Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'kahvaltı' açıklamalarına değindi. Akşener'in HDP'yi Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak nitelendirmesine tepki gösteren Yenerer, "Bu gerçekten bölücülüktür. Kürtler üzerine alınır ne demek? Bu bölücülüğün daniskasıdır." diye konuştu. Sözlerinin devamında tepkisini, "21 adamız işgal altında, Doğu ve Güneydoğu'da terör sorunu var bir kere askeri karakolu ziyaret etti mi?" ifadeleriyle sürdüren Yenerer, Akşener'in bir askeri karakolu bile ziyaret etmediğini belirtip, ''Ben bunu kendisine Meclis'te söylediğim zaman, 'Sen beni öldürtmek mi istiyorsun? Ha ha ha' dedi'' şeklinde konuştu.

02:22 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer

Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer

TVNET'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu İYİ Parti kurucularından Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer oldu.


Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş için yaptığı açıklamalara ilişkin fikri sorulan Yenerer, İYİ Parti liderini 'bölücü' olmakla itham etti.


Akşener'in "Şehit analarından helallik al gel öyle diyebilirdim ama bunu diyemedim. Çünkü Kürtler üzerine alınırdı" sözlerinin samimiyetsiz olduğunu vurgulayan Yenerer, "Bu gerçekten bölücülüktür. Kürtler üzerine alınır ne demek? Bu bölücülüğün daniskasıdır." diye konuştu. Sözlerinin devamında tepkisini, "21 adamız işgal altında, Doğu ve Güneydoğu'da terör sorunu var bir kere askeri karakolu ziyaret etti mi?" ifadeleriyle sürdüren Yenerer, Akşener'in bir askeri karakolu bile ziyaret etmediğini belirtip, ''Ben bunu kendisine Meclis'te söylediğim zaman, 'Sen beni öldürtmek mi istiyorsun? Ha ha ha' dedi'' ifadelerini kullandı.



Yenerer konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:


Doğu ve Güneydoğu'da savaş devam ediyor bir askeri karakola ziyareti var mı? Yok. Türk milliyetçisi olduğunu vatansever olarak söylüyor. Asker bizim askerimiz karakolu ziyaret etmek kadar güzel bir şey olabilir mi bir siyasetçi için. Ben bunu kendisine Meclis'te söylediğim zaman, ''Ha ha ha sen beni öldürtmek mi istiyorsun?'' dedi.



#Vedat Yenerer
#TVNET
#Meral Akşener
#İYİ Parti
44 dakika önce
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