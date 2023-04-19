Eski danışmanı Akşener'i yerden yere vurdu: Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan odasına giremezsiniz

Hasan Sami Özvarinli-Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıklamıştı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli,
"Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum."
dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.
"Akşener'in danışmanı bir FETÖ'cü"
"Akşener'in danışmanı bir FETÖ'cü"
AK Parti'ye katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özvarinli, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özvarinli şöyle konuştu:
"Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Akşener'in odasına giremezsiniz. Akşener'in başdanışmanı bir FETÖ'cü, gittiği her yerde FETÖ'cülerle görüşüyor. Milliyetçileri partiden uzaklaştırmak istiyorlar."
#Hasan Sami Özvarinli
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#FETÖ
1 saat önce