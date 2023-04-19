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Eski danışmanı Akşener'i yerden yere vurdu: Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan odasına giremezsiniz

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan Hasan Sami Özvarinli, Meral Akşener ve partisine yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. İYİ Partililerin Milliyetçileri uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Özvarinli, "Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Akşener'in odasına giremezsiniz. Akşener'in başdanışmanı bir FETÖ'cü, gittiği her yerde FETÖ'cülerle görüşüyor." dedi.

16:18 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hasan Sami Özvarinli-Meral Akşener

Hasan Sami Özvarinli-Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıklamıştı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli,
"Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum."
dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.

Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.

"Akşener'in danışmanı bir FETÖ'cü"

AK Parti'ye katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özvarinli, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özvarinli şöyle konuştu:

"Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Akşener'in odasına giremezsiniz. Akşener'in başdanışmanı bir FETÖ'cü, gittiği her yerde FETÖ'cülerle görüşüyor. Milliyetçileri partiden uzaklaştırmak istiyorlar."


#Hasan Sami Özvarinli
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#FETÖ
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