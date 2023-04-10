İYİ Parti'de liste krizi büyüyor: 'Davamızı hiç paraya sattılar' diyerek istifasını duyurdu

Görünen o ki partimizle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar Urfa'da konuşulan şu şaibeye rağmen listenin başında olan beyefendi. Maalesef ciddi paralar dönüyor. Benim de listede olmadığımı söylemek istiyorum. Partimizi davamızı hiç paraya sattılar.