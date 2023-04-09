İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

İYİ Parti
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. İşte İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi.
Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle: