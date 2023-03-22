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İYİ Partili Koray Aydın'dan kafaları karıştıran sözler: Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu’dur

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son olarak HDP’nin de katıldığı Yedili Masa’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, ittifakı sert sözlerle eleştirerek “çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim" dedi. İYİ Partili Koray Aydın'dan ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. 'Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu’dur' diyen Aydın, "Takımımızı şampiyon yapacağız. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

17:56 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Koray Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu destekler açıklamaları dikkat çekti.

Koray Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu destekler açıklamaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı gerekçesiyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum." dedi.

'Takımımızı şampiyon yapacağız'

İYİ Partili Koray Aydın'dan ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından muhalifet yanlısı Sözcü Gazetesi'yle yaptığı röportajı alıntılayan Aydın şu ifadeleri kullandı: "Millet İttifakı'nın santroforu İYİ Parti'dir. Millet İttifakı; savunması, orta sahası, hücum hattıyla güçlü bir takımdır. Milletİttifakı’nın teknik direktörü Sn.Kılıçdaroğlu’dur. Takımımızı şampiyon yapacağız. Birlikte kazanacağız."




Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.''



#koray aydın
#yavuz karaalioğlu
#iyi parti
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