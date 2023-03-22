İYİ Partili Koray Aydın'dan kafaları karıştıran sözler: Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu’dur

Koray Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu destekler açıklamaları dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı gerekçesiyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum." dedi.
'Takımımızı şampiyon yapacağız'
İYİ Partili Koray Aydın'dan ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından muhalifet yanlısı Sözcü Gazetesi'yle yaptığı röportajı alıntılayan Aydın şu ifadeleri kullandı: "Millet İttifakı'nın santroforu İYİ Parti'dir. Millet İttifakı; savunması, orta sahası, hücum hattıyla güçlü bir takımdır. Milletİttifakı’nın teknik direktörü Sn.Kılıçdaroğlu’dur. Takımımızı şampiyon yapacağız. Birlikte kazanacağız."