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İYİ Partili Ağıralioğlu’na sansür: Muhalefetin kanalları Yedili Masa’ya söylediği zehir zemberek sözleri görmezden geldi

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son olarak HDP’nin de katıldığı Yedili Masa’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İttifakı sert sözlerle eleştiren ve “çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim” diyen Ağıralioğlu’nun açıklamalarını tüm kanallar canlı yayında verirken muhalefet destekçisi kanallar görmezden geldi.

17:22 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür

Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak TBMM’de kameralar karşısına geçen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinini de yer aldığı Yedili Masa’ya ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Millet tercihi ile baş başa kalmamıştır. Tercih sıkışmıştır. Mutabakat diye başladığınız şeye sadakat göstermek zorundasınız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız."
ifadelerini kullandı.
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür

Muhalefetin kanalları sansür uyguladı

Tepkisi nedeniyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu’nun bu açıklamaları tüm kanallarda canlı olarak yayınlandı. Sert ifadeler kullanan Yavuz Ağıralioğlu’nu görmeyenler ise Yedili Masa’yı destekleyen kanallar. Habertürk TV, KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na sansür uyguladı.

Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür
Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür

Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.''


#Yavuz Ağıralioğlu
#yedili masa
#Sansür
2 saat önce
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