İYİ Partili Ağıralioğlu’na sansür: Muhalefetin kanalları Yedili Masa’ya söylediği zehir zemberek sözleri görmezden geldi

Muhalif kanallardan Yavuz Ağıralioğlu'na sansür
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak TBMM’de kameralar karşısına geçen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinini de yer aldığı Yedili Masa’ya ilişkin eleştirilerde bulundu.
Muhalefetin kanalları sansür uyguladı
Tepkisi nedeniyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu’nun bu açıklamaları tüm kanallarda canlı olarak yayınlandı. Sert ifadeler kullanan Yavuz Ağıralioğlu’nu görmeyenler ise Yedili Masa’yı destekleyen kanallar. Habertürk TV, KRT TV, Artı TV, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na sansür uyguladı.