İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu. Ankete katılan 471 bin 589 kişinin büyük bir çoğunluğu Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini belirtti. Bunun üzerine İYİ Partili Türkkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'DÜNYA BİLE ÇOK GÜZEL'

Meral Akşener'in ankette yüksek oy almasına dikkat çeken Türkkan, "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" paylaşımını yaptı.