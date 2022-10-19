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POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter'da başlattığı 'muhalefetin adayı kim olmalı' anketinin Akşener'in kazandığı halini paylaşan Türkkan, "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Türkkandan altılı masaya mesaj: Meral Akşenerin Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin
Lütfü Türkkan

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu. Ankete katılan 471 bin 589 kişinin büyük bir çoğunluğu Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini belirtti. Bunun üzerine İYİ Partili Türkkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'DÜNYA BİLE ÇOK GÜZEL'

Meral Akşener'in ankette yüksek oy almasına dikkat çeken Türkkan, "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" paylaşımını yaptı.

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