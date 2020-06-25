İyikivarsınEren: Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün bundan tam 3 yıl önce yapmış olduğu "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıları şehit Eren Bülbül'ü andı. Gece saatlerinde Twitter'da açılan #iyikivarsınEren hashtagi zirveye oturdu.

İşte #iyikivarsınEren etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar

* İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak

* Bu vatanda Erenler bitmez!

* Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini.

* Tam 3 yıl önce, yüreğimizden bir parça alıp götürdün. Sen duymasan da, bilmesen de bizler, tüm kalbimizle diyoruz ki: ''İYİ Kİ VARSIN EREN!''

* Asker abilerine yardım ederken Vatanı için şehit düşen Eren Bülbül ölümsüzdür.

* Asker abilerine yardım ederken Vatanı için şehit düşen Eren Bülbül ölümsüzdür. * Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın. Yıldızsın, aysın, Eren iyi ki varsın...

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit Eren Bülbül'ün paylaşımı

Şehit olmadan 2 ay önce, şehit Eren Bülbül'ün Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırdı.

FOTOĞRAF 19 Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Eren iyi ki varsın! Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 15 yaşında Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafların altına kullanıcılar yorum yağdırdı.



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OYNAT 02:16 Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, 'karnen geldi, sen niye gelmedin?' diyerek boğazları düğümledi. BiP'te paylaş

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Bizim Ömerlerimiz, bizim Erenlerimiz bitmez

Şehit Eren Bülbül'ün Şehit Ömer Halisdemir hakkında yapmış olduğu paylaşıım.

Şehit Eren Bülbül'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnının ortasından vuran şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yaptığı paylaşımda hafızalara kazınmıştı. Eren yapmış olduğu paylaşımında "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 02:57 Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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Şehadete böyle yürüdü

Şehit Eren Bülbül

Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıkmış ve çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit olmuştu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber vermişti. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef olup şehit olmuştu.

OYNAT 03:01 Şehit Eren Bülbül’ün annesinden yürek yakan açıklamalar 15 yaşındaki Eren Bülbül ve astsubay başçavuş Ferhat Gedik'in intikamı alındı. O PKK'lı gruptaki 2 teröristin dün Giresun'un Güce ilçesine bağlı Şabankale Şehitliği mevkiinde ölü ele geçirilmesi bile anne Ayşe Bülbül'ün acısını dindirmeye yetmedi. Bülbül, “Eren'in katili yanımda vurulsa da ben onun etlerinden yesem yine de hıncım geçmez” diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:35 THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu. BiP'te paylaş

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Şehit Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül