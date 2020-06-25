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Gündem İyikivarsınEren Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti
POLİTİKA

#İyikivarsınEren: Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrasında şehit olan Eren Bülbül'ün Türkiye'nin kalbine kazınacağından habersiz olarak yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının üzerinden tam üç yıl geçti. Gece boyu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren mesaj herkesi duygulandırdı. #iyikivarsıneren hashtagi Twitter gündeminde zirveye yerleşirken, Eren hakkında yüz binlerce tweet atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Eren Bülbül
Şehit Eren Bülbül

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün bundan tam 3 yıl önce yapmış olduğu "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıları şehit Eren Bülbül'ü andı. Gece saatlerinde Twitter'da açılan #iyikivarsınEren hashtagi zirveye oturdu.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar özel bölümünde; 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Astsubay Ferhat Gedik'le beraber şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.

İşte #iyikivarsınEren etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar

  • * İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak
  • * Bu vatanda Erenler bitmez!
  • * Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini.
  • * Tam 3 yıl önce, yüreğimizden bir parça alıp götürdün. Sen duymasan da, bilmesen de bizler, tüm kalbimizle diyoruz ki: ''İYİ Kİ VARSIN EREN!''
  • * Asker abilerine yardım ederken Vatanı için şehit düşen Eren Bülbül ölümsüzdür.
  • * Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın. Yıldızsın, aysın, Eren iyi ki varsın...

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit Eren Bülbül'ün paylaşımı

Şehit olmadan 2 ay önce, şehit Eren Bülbül'ün Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırdı.

Eren iyi ki varsın!
FOTOĞRAF 19
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Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Title
Eren iyi ki varsın!
Eren iyi ki varsın!
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan 15 yaşında Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafların altına kullanıcılar yorum yağdırdı.

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren
OYNAT 02:16
Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren
Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, 'karnen geldi, sen niye gelmedin?' diyerek boğazları düğümledi.


Bizim Ömerlerimiz, bizim Erenlerimiz bitmez
Şehit Eren Bülbül'ün Şehit Ömer Halisdemir hakkında yapmış olduğu paylaşıım.

Şehit Eren Bülbül'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnının ortasından vuran şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yaptığı paylaşımda hafızalara kazınmıştı. Eren yapmış olduğu paylaşımında "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
OYNAT 02:57
Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Şehadete böyle yürüdü

Şehit Eren Bülbül

  • Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıkmış ve çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit olmuştu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber vermişti. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef olup şehit olmuştu.

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden yürek yakan açıklamalar
OYNAT 03:01
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden yürek yakan açıklamalar
15 yaşındaki Eren Bülbül ve astsubay başçavuş Ferhat Gedik'in intikamı alındı. O PKK'lı gruptaki 2 teröristin dün Giresun'un Güce ilçesine bağlı Şabankale Şehitliği mevkiinde ölü ele geçirilmesi bile anne Ayşe Bülbül'ün acısını dindirmeye yetmedi. Bülbül, “Eren'in katili yanımda vurulsa da ben onun etlerinden yesem yine de hıncım geçmez” diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül anısına zirveye dev bayrak astılar!
OYNAT 00:25
Şehit Eren Bülbül anısına zirveye dev bayrak astılar!
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ü anmak ve hain saldırıya tepki göstermek için zirveye dev Türk Bayrağı dikti.

THY'nin
OYNAT 01:35
THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu.

Şehit Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül

  • Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle hayatına devam etti.

  • İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciydi. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmayan yiğitler böyle karşılandı
OYNAT 01:34
Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmayan yiğitler böyle karşılandı
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristi öldüren jandarma timine tüyleri diken diken karşılama.

İşte Erdoğan'ın şehit Eren'in annesiyle telefon görüşmesi
OYNAT 02:38
İşte Erdoğan'ın şehit Eren'in annesiyle telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü aradı. Erdoğan 'Eren'in kanını yerde bırakmayacağız, intikamını alacağız' dedi. Anne Ayşe Bülbül de 'Sizden dileğim o' diye cevap verdi.

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