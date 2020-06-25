#İyikivarsınEren: Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrasında şehit olan Eren Bülbül'ün Türkiye'nin kalbine kazınacağından habersiz olarak yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının üzerinden tam üç yıl geçti. Gece boyu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren mesaj herkesi duygulandırdı. #iyikivarsıneren hashtagi Twitter gündeminde zirveye yerleşirken, Eren hakkında yüz binlerce tweet atıldı.
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün bundan tam 3 yıl önce yapmış olduğu "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıları şehit Eren Bülbül'ü andı. Gece saatlerinde Twitter'da açılan #iyikivarsınEren hashtagi zirveye oturdu.
İşte #iyikivarsınEren etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar
* İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak
* Bu vatanda Erenler bitmez!
* Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini.
* Tam 3 yıl önce, yüreğimizden bir parça alıp götürdün. Sen duymasan da, bilmesen de bizler, tüm kalbimizle diyoruz ki: ''İYİ Kİ VARSIN EREN!''
* Asker abilerine yardım ederken Vatanı için şehit düşen Eren Bülbül ölümsüzdür.
* Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın. Yıldızsın, aysın, Eren iyi ki varsın...
PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU
Şehit olmadan 2 ay önce, şehit Eren Bülbül'ün Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırdı.
Şehit Eren Bülbül'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnının ortasından vuran şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yaptığı paylaşımda hafızalara kazınmıştı. Eren yapmış olduğu paylaşımında "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." ifadelerini kullanmıştı.
Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıkmış ve çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit olmuştu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber vermişti. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef olup şehit olmuştu.
Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle hayatına devam etti.
İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciydi. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.