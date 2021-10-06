Gündem İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanının yıkılmasına ilişkin sanıklar hakim karşısında Çivi çakmaya bile korkuyorduk
İZMİR

İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin sanıklar hakim karşısında: Çivi çakmaya bile korkuyorduk

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık müteahhit Ş.A, "Dokuz Eylül Üniversitesi raporunda 23 No'lu kolonun yerinde olmadığı, kesildiği belirtilmiştir. Kolonun kesildiğini depremden sonra raporla öğrendim. Raporda bahçeden bodruma kolon, perde ve kirişin kırılarak girildiği açıkça görülmektedir" dedi. Daire sahipleri ise binanın betonunun yumuşak bir yapıda olduğunu ve tablo için çivi çakmaya bile korktuklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanının yıkılmasına ilişkin sanıklar hakim karşısında: Çivi çakmaya bile korkuyorduk
Yağcıoğlu Apartmanı, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık müteahhit Ş.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tutuksuz sanık inşaat mühendisi O.A, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ş.A, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını öne sürerek, yazılı savunmasını mahkemeye gönderdiğini söyledi.

Sanık, 1973'ten 2005'e kadar sadece Bornova'da 251 bina yaptığını, 4 ve 5 büyüklüğünde onlarca deprem olmasına rağmen bugüne kadar hiçbirinde hasar ve çatlak meydana gelmediğini ileri sürdü.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:32
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Aynı arsada, aynı malzeme ve aynı ustayla yapılan A ve B bloktan sadece birinin yıkıldığını kaydeden Ş.A, "Bu ne bir tesadüftür, ne de ihmaldir. B blokun yıkılması kesinlikle dış müdahaleden kaynaklanmaktadır. Dış müdahaleyle benim aramda illiyet bağı yoktur. Bu müdahaleyi yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. 40 yıl boyunca örnek müteahhit olmaya çalıştım. Dokuz Eylül Üniversitesi raporunun 29. sayfasında 23 No'lu kolonun yerinde olmadığı, kesildiği belirtilmiştir. Kolonun kesildiğini depremden sonra raporla öğrendim. Raporda bahçeden bodruma kolon, perde ve kirişin kırılarak girildiği açıkça görülmektedir. Yağcıoğlu Sitesi yöneticileri B blokun bodrum katını soğuk hava (deposu) yapmak için kime kiraya verdilerse sorumlular bunlardır. Sağlık sorunlarım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Yağcıoğlu Apartmanı, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.
Yağcıoğlu Apartmanı, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.

Yaşlı kadın ve kızı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kendi imkanlarıyla çıktı
GÜNDEM
Yaşlı kadın ve kızı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kendi imkanlarıyla çıktı

Ş.A'nın savunması sonrası söz alan bir müşteki avukatı, sanık ifadesine tepki göstererek, "Bilirkişi tespitlerine göre 1975 deprem yönetmeliğine göre bile aykırı yapılmış bu binalar. Sebebi de daha fazla rant ve kar elde etmektir" dedi.

Tutuksuz sanık fenni mesul inşaat mühendisi O.A. da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, binanın 1975 deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını savundu.

O.A, 1975 yönetmeliğinde nervürlü demir kullanma zorunluluğu olmadığını iddia ederek, "1999 depreminden sonra kullanımı zorunlu hale geldi. O döneme kadar hazır beton da yoktu. Beton kalitesini tutturmak kolay değildi. Beton ihtiyaçlarını belirli gruplar karşılıyordu ve hiçbirimizin çimento, su karıştırma oranlarını denetleme olanağı yoktu. 2000 yılından sonra hazır betona geçildi. Kolon kesme olayından haberdar değilim. Muhtemelen ben istifa ettikten sonra olmuştur" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatlarının binanın yapımı sırasında bodrum katında su olup olmadığını sorması üzerine O.A, "Zeminde biriken suları gördüm. İnşaat yapılırken de su vardı. Biriken suyu pompayla çektirdim. Müteahhide de bilgi verdim ama belediyeye bildirmedim" yanıtını verdi.

"Binanın zemininde hep su vardı"

Müşteki Halit Sarper Keleş ise deprem esnasında eşi ve kayınvalidesiyle birlikte olduklarını ve yaralandıklarını dile getirdi.

Daireyi depremden 16 yıl önce satın aldıklarını bildiren Keleş, "Aldığımız zaman bodrum katta neredeyse yarım metre su bulunmaktaydı. Zaman zaman su tahliye edilirdi. Yağışlar oldu mu su dolardı. Binanın zemininde su hep vardı" dedi.

Keleş'in eşi Yasemin Keleş de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Duvarlara gevşeklikten çivi bile çakamadıklarını savunan Keleş, ufak bir sarsıntıyı bile çok şiddetli hissettiklerini öne sürdü.

Diğer müştekiler de yakınlarını kaybettiklerini ve sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, müteahhit Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
FOTOĞRAF 24
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Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.
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24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı dedi.
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Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar diye konuştu.
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Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz dedi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nde boyayla kapatılmış
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İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan 62 yaşındaki Erdoğan Dalkılıç, "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.


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